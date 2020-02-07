«Отключаю ИВЛ и наблюдаю за агонией». В Кировской области медик похвалился убийством десятка ветеранов

Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку информации о якобы убийстве 10 ветеранов анестезистом в госпитале.

Об этом 7 февраля заявили в ведомстве, пишет РИА Новости.

Сотрудника госпиталя для ветеранов войн вычислили пользователи анонимного имиджборда «Двач» после того, как один из участников треда начал хвалиться тем, как убивал пенсионеров.

«За 10+ трупов не посадили <...> просто отключаю от ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции лёгких. – Прим. ред.), и наблюдаю за агонией, очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается», – написал обезличенный пользователь. В доказательство он прикрепил фото спецодежды, пистолета и наполовину закрытого бейджа.





Сначала участники беседы не поверили его словам. Они заявили, что при таком количестве умерших убийцу бы вычислили быстро.

«За 3 года в отделении, где в месяц тушек по 10 отъезжает? Не думаю», — отвечает медик.

Пользователи «Двача» буквально за день вычислили анонима. Это, по их мнению, медицинский брат-анестезист КОГБУЗ «Кировский областной госпиталь для ветеранов войн», работающий по специальности «анестезиология и реаниматология». Подвели мужчину данные, которые он опубликовал сам – должность, имя и отчество с бейджа.

Издание Readovka пишет, что начальник госпиталя Александр Розуван в разговоре с их корреспондентом заявил, что не будет проводить внутреннюю проверку, так как информации об этом лично у него нет.