Передумать ехать по М-11 стоит от 16 рублей: разворот подешевел

Ездить по встречной полосе или пятиться назад больше не придётся. Пользователи, передумавшие ехать по платной автодороге М-11 «Нева» на участке от Петербурга до Мясного Бора, теперь могут вернуться, оплатив проезд по минимальному тарифу, в течение часа.

Как сообщает пресс-служба ООО «Магистраль двух столиц», с 7 февраля на седьмом и восьмом участке М-11 можно развернуться с минимальным тарифом взимания платы для данного участка. Нужно успеть развернуться за час, вернувшись в тот же пункт взимания платы, через который вы въехали на трассу, иначе придется заплатить по максимальному тарифу. Например, ранее разворот на восьмом участке стоил от 648 до 1150 рублей (максимальный тариф). Теперь – от 16 до 50 рублей в зависимости от дня недели, времени суток и наличия транспондера.

На седьмом участке М-11 (Тосно – Мясной Бор) развороты для пользователей обустроены на 576-м и 619-м километрах. На восьмом участке действует один разворот – на 656-м километре, в 28 километрах от пункта взимания платы, напротив «Экспофорума». Им пользуются в основном те, кто по ошибке заехал на платную дорогу с КАД, перепутав заезд со съездом на Пулковское шоссе. После открытия съезда с М-11 с КАД многие водители, напомним, случайно съезжали не туда и возвращались обратно с нарушениями ПДД.

При ошибочном заезде на М-11 также можно съехать на Софийскую улицу, Колпинское шоссе и М-10 на развязке через 11 километров после первого пункта взимания платы. Стоимость будет та же – от 16 до 50 рублей, напоминает пресс-служба компании.



