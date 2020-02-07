Экскаваторы выселяют завод Климова. На Белоостровской сносят здание под будущее жилье

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Возле Черной речки начался снос здания по адресу Белоостровская улица, 9. Компания «Базис» намерена построить там жилой квартал.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 7 февраля, на демонтаже заняты несколько экскаваторов. Снос начался со стороны пересечения Белоостровской улицы со Студенческой.

Разрешение на строительство, судя по сайту Госстройнадзора, оформлено на ООО «Грин Хаус». Ранее сообщалось, что это предприятие, подконтрольное казахстанскому «Базис СПб», возведет жилье на участке почти в 2 га. На сайте проектировщика «Витрувий и сыновья» опубликованы эскизы здания с острым углом.

Раньше здесь располагалась площадка НПП «Завод им. В.Я. Климова», однако еще в 2014 году предприятие освободило здание и выставило участок на торги.



