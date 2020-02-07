Лисица пробралась в здание парламента Великобритании. С четвёртого этажа её спускали на носилках

Сотрудники парламента Великобритании в Лондоне завершили рабочую неделю, играя в догонялки с лисой. Животное пробралось в здание с улицы на четвёртый этаж. Её прогулку по кафе прервали охранники с ведром.





The fox was spotted by staff wandering round Portcullis House, having out-foxed police and security guards and made it as far as the cafe and then up to the fourth floor ? https://t.co/WmiBeAcbio — Sky News (@SkyNews) February 7, 2020

Как 7 января пишет SkyNews, лису заметили, когда она решила воспользоваться эскалатором. Чтобы поймать её, сотрудники службы безопасности вооружились синим пластиковым боксом и вынесли животное за двери на импровизированных носилках.









Полицейские поймали в здании парламента Великобритании лису. С ней все хорошо, ей помогли выбраться pic.twitter.com/Umj29sFQwZ — Телеканал Дождь (@tvrain) February 7, 2020

Отвозить животное в лес не стали: как только четверо в форме поставили конструкцию на асфальт и сняли крышку, лиса деловито побежала от них по улице. «Мы видели некоторые странности в парламенте с 2017 года, но это превыше всего!» – отреагировала на произошедшее британский парламентарий Джулия Лопес и добавила, что зверь решил изучить местность поздним вечером, когда служащие уже собирались домой.

В Петербурге и Москве диких животных также зачастую можно увидеть в городе. В столице лисица нарушила движение в аэропорту Домодедово, а в Стрельне жители заметили сразу пару животных.



