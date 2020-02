Лисица пробралась в здание парламента Великобритании. С четвёртого этажа её спускали на носилках

Сотрудники парламента Великобритании в Лондоне завершили рабочую неделю, играя в догонялки с лисой. Животное пробралось в здание с улицы на четвёртый этаж. Её прогулку по кафе прервали охранники с ведром.

The fox was spotted by staff wandering round Portcullis House, having out-foxed police and security guards and made it as far as the cafe and then up to the fourth floor ? https://t.co/WmiBeAcbio