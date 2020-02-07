Московское метро обратится в полицию из-за розыгрышей пассажиров на тему коронавируса

Руководство столичной подземки готовит обращение в полицию из-за пранкеров, «пошутивших» в московском метро насчет коронавируса.

«Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в #мосметро, – написала пресс-служба предприятия 7 февраля в официальном Twitter. – На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов».

Поводом послужила, по данным РБК, например, «акция» 5 февраля: двое в желтых защитных костюмах зашли в вагон на станции «Александровский сад» вместе с людьми азиатской внешности в медицинских масках. Те кашляли. «Больных» мужчин провели по всему составу, а на следующей станции вся компания вышла.





Напомним, что действия пранкеров уже привлекали внимание силовиков. Так, минувшей осенью был заочно арестован Никита Кувиков с Украины, известный под псевдонимом Евгений Вольнов. Он, по версии следствия, сеял слухи о 300 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

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