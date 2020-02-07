Первого за сезон щенка нерпы привезли в Репино. Спасаясь, он жевал тростник и царапал пузо о битый лед

Детеныша кольчатой нерпы привезли в центр сохранения морских млекопитающих в Курортном районе Петербурга. Он родился всего три дня назад.

Как сообщают в центре 7 февраля, ползущего по льду нерпенка накануне увидел сотрудник яхт-клуба «Балтиец» в Стрельне. Он сразу же позвонил зоозащитникам, те рекомендовали только наблюдать и выдвинулись в путь. Пока спасатели ехали к клубу, нерпа проползла еще триста метров и выбралась на берег. Наблюдавшему за ней сотруднику все же пришлось вмешаться: на территории находились собаки. Специалистов по ластоногим щенок ждал в коробке.

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Выяснилось, что детенышу всего три дня, он весит около пяти килограммов. До берега нерпа ползла примерно километр по льду, на туловище множество ссадин и потертостей.

Успела ли самка получить хоть какое-то питание от матери, неизвестно. Когда ее первый раз кормили в центре, она смогла усвоить только 100 мл питательного раствора, а в желудке нашли кусочки тростника.

«Обычно детеныши балтийской кольчатой нерпы рождаются во второй половине февраля, и найденная в Стрельне самка родилась очень рано. Это один из самых маленьких по возрасту и весу пациентов нашего Центра», – отмечают специалисты.

Сейчас нерпа в карантинном боксе, ее кормят каждые 2,5 часа, и уже сегодня она съест первую в своей жизни рыбу.

Отсутствие льда на Финском заливе для сотрудников центра – практически экологическая катастрофа. Самкам, которые на время родов и выкармливания строят домики на льду, размещаться практически негде. Экологи на этот случай придумали конструкцию, которая может держаться на открытой воде, однако пока она только проходит тесты, оценивает ее надежность знаменитый Крошик.

Сотрудники центра готовы к одному из самых насыщенных по количеству обитателей сезону, питомцев ждут начиная со второй половины февраля. Экологи просят горожан сообщать о детенышах по телефону 699-23-99, при этом к нерпятам лучше не подходить, а спрятаться и сфотографировать.