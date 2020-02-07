«Боролись до последнего. Из судна выбирались как из танка». Капитан затонувшей в Финском заливе «Поньгомы» рассказал подробности ЧП

Капитан российского рыболовецкого траулера «Поньгома», экипаж которого после спасения танкером «Совкомфлота» Angara эстонские спасатели забрали в Таллин, пояснил, что причиной ЧП стал шторм, а не столкновение.

«Никакого столкновения не было, но погодные условия были на пределе для этого судна – высокая волна, обледенение, мы останавливались и окалывались», – рассказал 7 февраля Виктор Питкевич в комментарии эстонскому агентству ERR.

По его словам, сначала на судне отказала рулевая машина. После этого моряки попытались перейти на аварийное управление, однако оно также не работало.

«Открыл отсек с рулевой машиной – он полный воды. Как это произошло, я не знаю. Потом начало затапливать водой второй отсек, судно в течение 30 минут легло на борт» – так последствия описал капитан.





Питкевич уточнил, что члены экипажа «боролись до последнего», а из траулера «выбирались как из танка, через люк». Потом моряки залезли на плотик, в то время, когда «Поньгома» уходила на дно. Помощи пришлось ждать около часа. «В плотике тоже была вода, два человека сильно переохладились. Через полтора часа подошел российский танкер, нас подняли на борт. Первым прилетел финский вертолет и забрал двух пострадавших. Потом прилетел ваш [эстонский] вертолет, нас пятерых забрали и доставили в больницу», – сообщил капитан, который вошел в число тех, кто улетел с группой спасателей в Таллин.

«Все было сделано очень профессионально, мы очень благодарны ребятам», – поблагодарил Питкевич эстонскую сторону.

Посольство РФ в Таллине ранее заявило, что моряки чувствуют себя хорошо, а дипломаты занимаются их возвращением на родину.