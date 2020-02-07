Формулировки о «законности» спасли сайт помощи уклонистам. Запретить его требовала военная прокуратура

Октябрьский районный суд Петербурга отказался признавать запрещённой информацию на сайте, где желающим помогают оперативно получить военный билет и освободиться от срочной службы в армии. Эксперты признали, что помощь на странице предлагается исключительно законная, а свобода – только при наличии оснований.

Как 7 февраля сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга, специалисты не стали удовлетворять иск заместителя военного прокурора Выборгского гарнизона, который усмотрел на портале предложения, крайне интересные для уклонистов.

«В свободном доступе размещена информация о возможности получения военного билета на законных основаниях, освобождения от призыва на законных основаниях, получить законно отсрочку на один призыв или по обучению (аспирантура), помощь в получении военного билета для лиц старше 27 лет и снятии с воинского учёта в связи с выездом за границу», – показали результаты экспертизы.

Указание цен на юридические и медицинские консультации, во время которых пользователям обещают поступать лучше, чем военком, и не «игнорировать заболевания», также признано допустимым. «Стоимость приобретения услуг указана за юридическое консультирование по вопросам наличия законных оснований в каждом конкретном случае», – обосновали решение в суде.





При этом, согласно лозунгу сайта («Законно освободим от армии или вернём полную стоимость услуг»), сотрудники портала настроены серьёзно, а обратившиеся получат нужный им результат в абсолютном большинстве случаев.

В 2019 году по решению Роскомнадзора в Сети заблокировали больше сотни страниц, предлагающих помощь в уклонении от службы. За распространение незаконной информации предусмотрена в том числе и уголовная ответственность.