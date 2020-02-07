Вслед за младенцем в Китае вылечили от коронавируса пенсионера
Самым пожилым человеком, вылеченным от нового вируса, стал 91-летний житель Китая. Об этом сообщают 7 февраля РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.
Первые симптомы у пенсионера появились 19 января. Он был доставлен в больницу Ичана в провинции Хубэй, где врачи подтвердили диагноз — коронавирус.
И уже к сегодняшнему дню медики констатируют — мужчина здоров и готов к выписке.
Справка:
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.