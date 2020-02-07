Вслед за младенцем в Китае вылечили от коронавируса пенсионера

Самым пожилым человеком, вылеченным от нового вируса, стал 91-летний житель Китая. Об этом сообщают 7 февраля РИА Новости со ссылкой на телеканал CGTN.

Первые симптомы у пенсионера появились 19 января. Он был доставлен в больницу Ичана в провинции Хубэй, где врачи подтвердили диагноз — коронавирус.

И уже к сегодняшнему дню медики констатируют — мужчина здоров и готов к выписке.







