Коронавирусная «Бодрость»: 58 китайцев заняли второй в России карантинный санаторий

автор фото Марина Молдавская / Е1.RU

Пассажиры рейса из Китая заселились во второй в стране карантинный санаторий «Бодрость», открытый на Урале.

Как сообщили E1.RU 7 февраля в Роспотребнадзоре по Свердловской области, утром в Екатеринбурге приземлился борт из Пекина, на котором прилетели 58 китайцев. Несмотря на то, что никаких симптомов вирусных инфекций у них нет, в соответствии с правилами они должны будут две недели находиться под наблюдением в «Бодрости».

Отмечается, что санаторий комфортабельный, есть двухместные и одноместные палаты, организовано питание. Людям даже, в отличие от тюменского «Градостроителя», разрешается выходить из комнат.





«В отношении российских граждан тоже установлена мера. Наблюдаются они по месту жительства. Они тоже изолированы. Они все получили постановление об изоляции и предупреждены о нарушении правил. Всем им также выдаются больничные листы, всех каждый день наблюдают», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что из санатория «Бодрость» за час выселили всех постояльцев и спешно оборудовали его под карантин.

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