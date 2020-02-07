Стало известно, кто больше всех в Петербурге рад снегу и холодам

Не только петербуржцы и гости города радуются выпавшему снегу. От лёгкого мороза и настоящей зимы в восторге обитательница Ленинградского зоопарка белая медведица Хаарчаана.

Фотографии довольной самки появились 7 февраля в инстаграме учреждения. Такого довольного медведя ещё поискать.

В Петербурге январь 2020 года стал самым теплым за всю историю наблюдений. Из-за аномальной погоды всё пошло не по плану – бобры решили, что зима ещё не настала и принялись грызть деревья. Кроты и ежи проснулись и вылезли из своих нор, а будущему потомству нерп вообще грозит серьёзная опасность из-за отсутствия нормального льда. Флора тоже в шоке. Горожане не раз встречали и распускающиеся почки, а уже под слоем выпавшего снега 29 января заметили мать-и-мачеху. В Московском районе Петербурга зацветают подснежники, а в Ломоносовском — безвременник.



