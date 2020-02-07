На Восстания и Рылеева на 12 часов запретят парковаться. Будут убирать снег

В центре Петербурга в ночь с 7 на 8 февраля запретят парковку на двух улицах, чтобы убрать снег. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

ГУДП «Центр» с вечера пятницы и до утра субботы будет проводить работы по уборке снега на улицах Восстания и Рылеева. В связи с этим с 20:00 7 февраля до 8:00 8 февраля там временно запретят остановку и стоянку транспортных средств.

До и после указанного времени на обеих улицах можно будет оставлять машины как обычно, в соответствии с правилами пользования зоной платной парковки.

Сегодня и завтра синоптики еще обещают петербуржцам устойчивый минус, а после ожидается потепление. Накануне на уборку снега в Петербурге вышли 7700 дворников. А за ночь с 5 на 6 февраля с городских улиц вывезли 1400 кубометров снега.



