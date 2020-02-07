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Общество
07.02.2020 15:09
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Ловим зиму. «Фонтанка» показывает, где в Петербурге покататься на беговых лыжах, пока не растаял снег

Минусовая температура продержится в Петербурге до субботы, и, пока снег снова не растаял, есть шанс прокатиться на лыжах. Правда, всё же лучше брать те, что не жалко.

Ловим зиму. «Фонтанка» показывает, где в Петербурге покататься на беговых лыжах, пока не растаял снег

На базе отдыха «Прибой» в Зеленогорске накатали прогулочную дистанцию в 5 км и «пятёрку под конёк». С 7 февраля начинает работать прокат, но, пока из лыжни местами проглядывает трава, выдают только «дрова» – «простенький» инвентарь (от 350 рублей).  Те, кто уже прокатился, советуют: «Лучше на старых, местами хорошо, а местами мох и корни оголены».

 

 

Лыжники докладывают, что пока достаточно снега и на старейшей трассе под Петербургом СКА, что в посёлке Токсово. Но тоже придётся не привередничать и закрыть глаза на лёд.


 

В Парголово состояние лыжни на тройку, сообщают в тематических группах. Придётся быть внимательным, чтобы не зацепить землю и, опять же, придётся не обращать внимания на лёд.

 

На 9 февраля назначена первая в этом году «Лыжная стрела». В 9:15 электричка отправится с Финляндского вокзала в Орехово, а с Московского вокзала кататься повезут в Шапки в 10:11. В комитете по физической культуре и спорту 7 февраля сообщили, что будут организованы лыжные прогулки на дистанциях 5 км, 10 км, 15 км и пешеходная (скандинавская) ходьба. В соцсетях петербуржцы жалуются на то, что не смогли получить билеты от районов из-за неудобного расписания выдачи. В паблике «Лыжная стрела – 2020» организаторы говорят, что невостребованные билеты можно попробовать спросить у инструкторов в жёлтых жилетках и у других лыжников перед отправлением.  

Как утрамбуют в воскресенье тонкий слой снега истосковавшиеся по зиме петербуржцы, остаётся только гадать. А пока там не так уж и плохо.

 

В Орехово, Лемболово, Кавголово так:

 

А это – Токсово, Северный склон.

Одно из редких мест, где от нестабильной погоды страхуют пушки с искусственным снегом, – учебно-тренировочный центр «Кавголово» Санкт-Петербургского государственного университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Трасса платная — 300 рублей, вместе с арендой комплекта — 600 рублей. Причём в эти выходные из-за соревнований есть ограничения. В субботу, 8 февраля, стадион и трассу вдоль озера откроют только в 15:00, 9 февраля – в 17:00. Обычно тоннель работает с 8:00 до 22:00, трассы с 8:00 до 24:00 (касса до 23:00).

И последнее. Не торопитесь выходить на лёд – местами он до сих пор некрепкий, что может привести к трагедии.


© Фонтанка.Ру
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