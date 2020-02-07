Забор на Полюстровском вырвал колесо у каршеринга, «помощник» попал на видео

ДТП с каршеринговым автомобилем, случившееся 7 февраля на Полюстровском проспекте, около площади Калинина, вызвало много споров.

Читатели «Фонтанки» и подписчики «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сделали множество фотографий разбитого «Ниссана Кашкая» сервиса «Яндекс.Драйв», врезавшегося в забор. На кадрах видно, что автомобиль получил сильные повреждения и даже лишился колеса. Кто-то из зрителей утверждал, что скрылся водитель каршеринга, кто-то – что уехал второй участник ДТП (якобы курсант), кто-то – что все остались на месте.

Наличие второго участника подтверждает видеозапись, сделанная ехавшим мимо велосипедистом. На ней видно столкновение «Ниссана» с ехавшим слева от него автомобилем (некоторые разглядели в нём «Хёндэ Солярис»). У очевидца Николая следующая версия: «Ушёл он сам в забор, а легковушку он задел, когда его занесло. Они мимо меня пролетали как раз». Другие, напротив, полагают, что «легковушка вытеснила «Ниссан» из полосы». Точные обстоятельства ДТП выясняются.





В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что в аварии, произошедшей в 9:20 на Полюстровском проспекте, 47, в Калининском районе Петербурга, никто не пострадал.



