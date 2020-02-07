Лукашенко пожаловался Путину на нехватку снега. Но его хватило, чтобы задержать самолет с российской делегацией и оставить президентов наедине

Переговоры президентов России и Белоруссии в Сочи 7 февраля начались с разговоров о погоде. Об этом сообщают журналисты кремлевского пула в Twitter.

«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас – там, где я живу, – почти не осталось снега – вот тут, пониже, рядом», – сказал Лукашенко Путину.

«Там еще больше», – ответил российский президент, указав на гору неподалеку.





Переговоры Путина и Лукашенко по нефти начались с жалоб Батьки на ... снег.



«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега – вот тут, пониже, рядом», – попенял он Путину.



«Там еще больше», – намекнул тот, показав на гору. pic.twitter.com/3LYbLFui4q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

Отметим, снега, видимо, все же хватило для того, чтобы остановить самолет с российской делегацией, направлявшийся в Сочи. Из-за погодных условий журналисты кремлевского пула, а также министр энергетики Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы МЭР Михаил Бабич приземлились в аэропорту Минеральных Вод.

Борт с журналистами и частью делегации до Сочи так и не долетел, а приземлился в Минеральных Водах, потому что погода в Сочи только ухудшилась. pic.twitter.com/4aspBFwgE0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

«То, что мы с вами не приехали, не успели прилететь к началу, конечно, не очень хорошо, но на рабочий процесс глав государств это никак не повлияло», — пояснил журналистам Песков.

В результате переговоры Лукашенко и Путина пока проходят в режиме тет-а-тет.