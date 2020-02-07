Банк России заявил о неопределенности в экономике из-за ситуации с коронавирусом

Центральный Банк заявил о рисках дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики под влиянием геополитических факторов, одним из которых является распространяющийся коронавирус.

Специалисты ЦБ отмечают, что инфляция замедляется быстрее ожиданий, а российская экономика во втором полугодии 2019 года ускорила рост. Но рост отечественной экономики сдерживает замедление мировой.

«Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», – говорится в сообщении ЦБ от 7 февраля.

Напомним, что регулятор принял решение о снижении ключевой ставки шестой раз подряд — до 6% годовых. Аналитики ожидают, что она станет еще меньше в течение 2020 года, что скажется на уровне ставок по кредитам и депозитам.



