Пока в Лахте ищут утонувшую девочку, рядом по хрупкому льду гуляют рыбаки и родители с детьми

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

На Лахтинском разливе продолжается операция по поиску предположительно утонувшей школьницы. Следов того, что она могла выбраться сама, у промоины нет. Об обратном можно судить по следам на Орловском пруду.

За тем, как работают в Приморском районе спасатели, днем 7 февраля наблюдал корреспондент «Фонтанки». Сотрудники МЧС исследуют поверхность на катере. Из их переговоров следует, что подростки, которые провалились под лед Лахтинского разлива накануне, шли вдоль берега. Обратных следов от промоины нет.

Пока поиски не дали результатов, при этом на льду немало и новых потенциальных жертв. Солнечный день привлек множество рыбаков, вдоль едва замерзшей воды гуляют родители с детьми и собаками. При этом, передает корреспондент, он и сам получил предупреждение от любителей подледной ловли: «Вы там аккуратненько гуляйте, далеко не заходите. Видите, достают уже»».





Тем временем спасателей вызвали в Стрельну, там очевидцы на Орловском пруду увидели лыжню, которая обрывается промоиной. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, лыжник действительно провалился в воду, но выбрался он самостоятельно.

14-летняя Таня на Лахтинском разливе упала в воду в шесть часов вечера 6 февраля. Ее приятель выбрался сам. Девочка не смогла. Ищут ее в том числе с помощью беспилотников.