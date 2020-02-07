Кредиты станут дешевле. Банк России впервые в 2020 году снизил ключевую ставку

Центробанк РФ снизил ключевую ставку шестой раз подряд. Она уменьшилась на 0,25% — до 6% годовых.

«На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – сообщили в ЦБ 7 февраля.

И добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Напомним, аналитики прогнозировали, что в 2020 году регулятор финансового рынка может довести ставку до 5,75%, что приведет к плавному снижению ставок по кредитам и депозитам.



