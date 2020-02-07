В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство

Панголины могут быть промежуточными хозяевами нового типа коронавируса. Именно через мясо этих чешуйчатых млекопитающих, которое в Азии считается особым деликатесом, заболевание могло передаться людям.

О новых данных 7 февраля сообщает Reuters со ссылкой на исследование группы учёных, возглавляемой сотрудниками Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. Ранее говорилось о том, что главными переносчиками коронавируса, который к концу первой недели февраля убил больше 560 человек, стали летучие мыши. По цепочке он перешёл к другим животным, а уже от них – к человеку. При этом наиболее вероятными временными хозяевами могут быть не только панголины. Исследователи продолжают изучать образцы генетического материала.

Фото: wikipedia.org

Очагом заболевания стал рынок в китайском Ухане, где можно было купить не только морепродукты, но и мясо практически любых животных: от белок, змей и павлинов до дикобразов и, по некоторым данным, даже пингвинов.





Название отряда «панголины» произошло от малайского слова pengguling, что переводится как «сворачивающийся в шар». Четыре вида этих млекопитающих обитают в Юго-Восточной Азии, ещё столько же в Африке. Животные близки к броненосцам и муравьедам. Их чешую принято использовать в народной медицине.

Врач, который первым сообщил о распространении коронавирусной инфекции, умер 6 февраля. Несмотря на то, что искуственный интеллект предсказывает, что от заболевания в перспективе могут скончаться 52,9 миллиона человек, врачи настроены более оптимистично. По прогнозам медицинского сообщества, смертность не достигнет таких значений.