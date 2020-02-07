Кокорин: Пока я ни с кем переговоры не веду

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин прокомментировал последние слухи о своем возможном переходе в другой клуб. Он заявил, что пока не ведет ни с кем переговоры.

«Никакой конкретики, никаких переговоров с "Балтикой" не было. Пока я ни с кем переговоры не веду. Проведу ли я оставшуюся часть сезона-2019/20 в "Зените-2"? Не знаю, тяжело ответить на этот вопрос», – подчеркнул Кокорин 7 февраля в комментарии ТАСС.

Ранее за отказ перейти в «Сочи» руководство «Зенита» отправило Кокорина в «Зенит-2».



