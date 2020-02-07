Тонувших у Эстонии петербургских моряков на самом деле спасло российское судно

Моряки траулера SCF Angara первыми прибыли на место крушения российского судна «Поньгома» в Финском заливе, о спасении которого ранее отчитались эстонцы и финны.

«Наш танкер SCF Angara, который шел из Усть-Луги в Копенгаген, спас. «Поньгома» практически уже затонула. Моряки были на плоту. Их согрели, накормили, выдали сухую одежду. И быстро эвакуировали. Кого в Таллин, кого в Хельсинки», – рассказали «Фонтанке» 7 февраля в «Совкомфлоте».

Эта информация подтверждается и тем, что на снимках спасенных моряков, опубликованных изданием Delfi, весь экипаж одет в куртки с логотипом SCF.

В отчете эстонской стороны говорится, что первое судно, которое пришло на помощь, было под либерийским флагом. В SCF подтвердили эту информацию.





Посольство РФ в Эстонии уже рапортовало, что все моряки, доставленные в Таллин, находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализация им не требуется. Дипломаты занимаются их возвращением. В дипмисии РФ в Хельсинки «Фонтанке» не смогли оперативно предоставить информацию о судьбе двух других членов экипажа, отправленных в Суоми.

Затонувший траулер входит в состав флота большой мурманской рыбопромысловой группы «Норд Пилигрим» семьи Тузовых. Ее совокупная выручка переваливает за 5 млрд рублей. Структуры государственной «Объединенной судостроительной корпорации» строят для нее серию современных морозильных траулеров, а один из активов – рыболовецкий совхоз в воспетой отечественным кинематографом Териберке. Из более осязаемых финансово – 15-летняя квота на вылов 10 тыс. тонн рыбы в год.

В последние годы бизнес Тузовых шатается. Еще в 2018 году патриарх семьи Юрий Тузов по подозрению в похищении и вымогательстве оказался за решеткой. Далее последовала совершенно невероятная история с вымогательством у него денег следователями. Несправедливость вскрылась, но предприниматель остался под следствием.