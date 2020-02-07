Полицейским пришлось стрелять по «Шевроле», за рулём был 19-летний петербуржец

Ещё один нетрезвый водитель пополнил статистику ГИБДД. Пьяного петербуржца на «Шевроле» дорожные полицейские задержали под Тосно со стрельбой.

Как пишет издание 47news со ссылкой на полицию, 7 февраля около трёх часов ночи на подъезде к Тосно наряд ДПС районного отдела ГИБДД заметил нарушителя на «Шевроле Лачетти». В ответ на сигнал остановиться водитель прибавил скорость. Началась погоня.

Чтобы остановить машину, полицейские решили стрелять – сначала в воздух, затем несколько раз по колёсам. На просёлочной дороге «Шевроле» встала, и сотрудники ДПС «познакомились» с водителем. От 19-летнего петербуржца крепко пахло алкоголем.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, в отношении него составили протокол об административном нарушении. В результате стрельбы, по предварительным данным, никто не пострадал.





Как раз сегодня УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, анонсируя рейды по выявлению нетрезвых водителей, сообщило, что с начала года в Петербурге было задержано 1272 человека, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а в Ленинградской области – 767.



