Замначальника Генштаба Арсланов задержан и доставлен в суд. Следствие будет ходатайствовать о его аресте

Сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова.

Об утреннем визите силовиков домой к генерал-полковнику 7 февраля сообщает «Коммерсант». Ранее Главное военное следственное управление обвинило его в двух эпизодах особо крупного мошенничества. После дачи показаний Арсланова отконвоировали в 235-й гарнизонный военный суд, где ГВСУ СКР будет ходатайствовать об аресте военачальника.

По данному уголовному делу проходят также экс-глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а также начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

Все сначала признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на 6,5 млрд рублей, указав на замначальниrа Генштаба. Однако двое, Кутахов и Оглоблин, позднее заявили, что оговорили Арсланова.





У «Коммерсанта» есть информация, что следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили факт давления на офицеров, из-за которого они изменили показания в отношении генерал-полковника. Последний свою вину не признаёт, придерживаясь линии оговора. Полиграф показал, что он не врёт. Напомним, обвинение Арсланову предъявляли в больнице, так как фигуранту стало плохо. Минобороны согласилось подавать к нему гражданский иск о возмещении ущерба только в том случае, если суд признает его вину.