Движение на Ленинском проспекте и в Стрельне ограничат до весны

Работы на коммуникациях внесут изменения в схему движения транспорта в Петербурге на ближайшие месяц-два. Новые ограничения в Красносельском и Петродворцовом районах с понедельника, 10 февраля.

Как сообщает 7 февраля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции, до 1 марта будет ограничено движение транспорта по Ленинскому проспекту у улицы Доблести. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжает прокладывать там водопровод.

До 19 апреля ограничат проезд по Санкт-Петербургскому шоссе у проспекта Будённого в поселке Стрельна. Там АО «Стройинвест» займется прокладкой инженерных сетей.



