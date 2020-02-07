ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

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ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.

Новый продукт расширяет существующий инструментарий на рынке инвестиций в недвижимость. Этим ПСК отвечает на запрос инвесторов, располагающих относительно небольшой суммой и желающих инвестировать.

Кроме того, программа выступает альтернативой банковским вкладам.

Количество приобретаемых долей не ограничено, равно как и дальнейшее распоряжение ими участниками долевой покупки: передача апартаментов в управление УК, перепродажа, дарение, передача по наследству и так далее.

— Приобретение одной или нескольких долей физическим или юридическим лицом оформляется отдельным договором, — рассказывает директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Факт владения долей регистрируется в Росреестре в соответствии с требованием ФЗ-214, и в дальнейшем наравне с другими участниками долевого строительства оформляется право собственности на приобретённую долю.

При сдаче недвижимости в аренду доходная часть рассчитывается между собственниками пропорционально вложенным средствам. Аналогично рассчитываются платежи по коммунальным услугам и комиссия управляющей компании, реализующей программу доходности.

В комплексе START на данный момент предлагаются апартаменты стоимостью от 1,6 млн рублей. Долевая продажа дополнительно повышает доступность инвестиций с сохранением преимуществ владения недвижимостью.

Новое предложение отвечает тенденциям экономики шеринга — совместного владения активом и его использования. В данном случае — с целью получения дохода.

В апарт-комплексе расположатся собственный фитнес-центр с бассейном, супермаркет, салон красоты, кафе, рестораны, конференц-зал и коворкинг. В каждой секции отдельный вестибюль с зоной ресепшн. Все три секции строятся одновременно, завершение строительства запланировано на декабрь 2021 года. Узнать подробней о новом инвестиционном инструменте, а также стоимости и условиях покупки апартаментов можно по телефону (812) 640-38-38 и в офисе продаж напротив метро «Парнас».

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/