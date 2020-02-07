Снег принес в Петербург и Ленобласть самый аварийный день года и необычные пробки

В снежный четверг, 6 февраля, в Петербурге и Ленинградской области произошло 540 ДТП. С новогодних праздников это самый аварийный будний день для двух регионов, если сравнить публикуемую ГИБДД статистику. Пробки на заснеженных дорогах тоже превысили обычную плотность движения.

По информации «Яндекс.Пробок», средняя загруженность дорог в Петербурге 6 февраля весь день превышала обычную на 1 – 2 балла, утром фиксировали 7 баллов, днем – 4, вечером – 8. Трижды скапливались заторы длиннее 7 километров: утром – на Колтушском шоссе и далее вплоть до проспекта Энергетиков и на проспекте Культуры, Тихорецком и Политехнической улице; вечером – на КАД.

Аварий на дорогах Петербурга зафиксировали 442, но серьезных, с пострадавшими, было лишь 7, сообщает 7 февраля Управление ГИБДД по городу и области. Травмы получили 7 человек, все – взрослые. Погибших не было. С окончания новогодних каникул больше ДТП в будний день в Петербурге произошло только 16 января – 455 случаев, и последствия были значительно серьезнее.

В Ленобласти за 6 февраля инспекторы ДПС зафиксировали 98 дорожных аварий, и для региона это самый аварийный рабочий день с начала года. Аварий с пострадавшими было всего 4, травмы же в них получили пятеро взрослых и один ребенок. Обошлось без жертв.



