Профессор НИИ гриппа: По прогнозам, коронавирус уже на пути в Россию, но знаем мы о нем очень мало

Завоз коронавируса в Россию ожидается к середине февраля. По прогнозам, на это же время «назначен» пик заболеваемости в Китае. Однако, по большому счету, ситуация с коронавирусом по-прежнему остается непредсказуемой. А вакцины от него в ближайшее время ждать не стоит. Об этом «Доктору Питеру» рассказал профессор Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа.

автор фото Игорь Иванко/Коммерсантъ

По состоянию на утро 7 февраля число погибших в Китае от новой коронавирусной инфекции превысило 600 человек. Общее число заболевших составляет более 31 тысячи, излечились 1300 человек. Российские власти подготовили национальный план по недопущению эпидемии на территорию нашей страны. Но уже ясно — риски того, что вирус проникнет в Россию, высоки. О том, когда будет изготовлена вакцина от нового коронавируса и почему не стоит паниковать, «Доктору Питеру» рассказал профессор Дмитрий Лиознов, и. о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева.

- Дмитрий Анатольевич, соответствует ли истерия вокруг коронавируса реальной опасности? О чем говорят данные по заболеваемости? О серьезной угрозе? Или есть основания говорить о том, что все закончится относительно хорошо, как с птичьим гриппом и атипичной пневмонией?

– Специалистов тревожат два момента. Во-первых, это новый вирус, который преодолел видовой барьер и стал вызывать заболевания у людей. Во-вторых, возбудитель передается от человека к человеку. Это, грубо говоря, все, что мы знаем. Прошел фактически всего один месяц с момента, когда была идентифицирована болезнь. Нам пока до конца неизвестно, с какой скоростью может распространяться этот коронавирус, как тяжело протекает болезнь, с какой долей летальных исходов. За прошедший месяц наблюдений стало понятно, что смертность от коронавируса составляет 2 процента. Этот показатель ниже, чем в предыдущие вспышки (атипичной пневмонии или ближневосточного респираторного синдрома), когда была зафиксирована летальность в одном случае 9%, в другом 34%(!).

Да, заболевание протекает тяжело, но в особых группах (это пожилые, а также люди с сопутствующей патологией), и те меры, которые принимают в Китае и во всем мире, дают надежду, что тяжелых последствий не будет. Ситуация, на мой взгляд, не очень критичная. Нам есть с чем сравнивать. Мы наблюдаем сезонные эпидемии гриппа, когда каждый год заболевает около миллиарда человек, а умирает в среднем 500 тысяч, в некоторые годы и больше.





- Сейчас уже известно, что китайские власти гораздо раньше, чем весь мир, узнали о новом вирусе и его опасности, но скрывали эту информацию. Как, по-вашему, это отразится на борьбе с эпидемией?

– Теорий заговоров, связанных с этой вспышкой, выдвигается много. Меня больше интересуют клинические аспекты этого заболевания. Известно, что первые случаи заболевания начали регистрировать еще в начале декабря, а сам вирус идентифицировали уже в начале января.

- Когда стоит ожидать пика эпидемии?

– Каждый день число случаев увеличивается. Прежде всего, в Китае, в остальном мире — рост очень небольшой. Если бы Китай не ввел ограничения, число заболевших наверняка было бы другим. Но нужно подождать еще неделю-две, чтобы оценить динамику. Пик ждем в середине февраля.

- Вирус придет к нам?

– Риск того, что вирус доберется до России, есть. Контактов с Китаем у нас достаточно — это и близость границы, и туристические потоки. Не исключено, что уже есть и заболевшие, но мы о них не знаем, так как в их случае вирус не привел к развитию пневмонии. Все могло ограничиться легкой формой ОРЗ. Сегодня мы наблюдаем, что коронавирус и в Китае вызывает много вариантов легкого течения болезни.

- Народ очень нервно реагирует на новости о коронавирусе: скупает медицинские маски, всевозможные лекарства и вообще пугается любого чиха. Оправданна ли такая реакция?





– Надо относиться к ситуации здраво. Паника это первое, что приносит вред. Но давайте вспомним: периоды, когда растет заболеваемость сезонным гриппом, всегда сопровождаются похожими реакциями. Скупаются медицинские маски, лекарства. Люди стараются ограничить свои контакты. Мне кажется, это нормальная человеческая реакция на опасность заболеть. И здесь уже и медицинское сообщество, и СМИ должны рассказывать, как себя правильно вести, чтобы предупредить заражение.

- Так все-таки стоит носить медицинские маски?

– Прежде всего, маска нужна заболевшему – тому, кто инфицирован. Потому что он – источник заражения и маска защищает от инфицирования его окружение. Причем мы сейчас говорим не только о коронавирусе, но и о любой респираторной инфекции.

- Почему до сих пор не удается сделать вакцину против нового коронавируса?

– Были попытки сделать вакцину против тех возбудителей, которые вызывали атипичную пневмонию, и до сих пор этот продукт до конца не разработан, то есть он не дошел до применения. Нынешняя вспышка тоже поставила вопрос о необходимости разработки вакцин. Во всем мире, в том числе у нас в стране, научно-исследовательские группы занялись разработкой пока лишь идей, чтобы перейти к каким-то практическим действиям. Важно понять, что мы можем взять от вируса, какие его «части» будут работать профилактически, приводить к формированию защитных факторов нашего организма. Это занимает время. Дальше надо вакцину «приготовить». Испытать её на животных. Только потом мы перейдем к здоровым добровольцам — и то если исследования на животных покажут, что препарат безопасен. В целом весь этот процесс занимает не менее двух лет. Это долгий и дорогостоящий проект. НИИ гриппа также приступил к разработке нескольких прототипов вакцины.

- За эти два года вирус не мутирует в нечто другое, перед чем новая вакцина будет бессильна?

– Вполне возможно. Поэтому есть идея создать вакцину, которая защищала бы от разных коронавирусов. SARS, MERS — это эксклюзивные случаи. А у нас в популяции ежегодно циркулируют четыре возбудителя, которые вызывают обычные респираторные инфекции.

- Как вы считаете, нужно было прекращать авиаперелеты и ввоз грузов из Китая?

– С грузами нет большой опасности, потому что вирус неустойчивый. А вот в плане ограничения перелетов с позиции разобщения источников инфекции и потенциально тех, кто может заболеть, это обоснованная мера.

- Можно ли делать какие-то прогнозы по поводу дальнейших событий? Например, искусственный интеллект уже обещает в будущем 53 миллиона смертей.

– Прогнозов много, в том числе и математические модели. Но данных настолько мало, что делать понятные прогнозы еще рано. Естественно, их проще строить на тех инфекциях, которые мы знаем десятилетиями, а то и столетиями, где мы прекрасно представляем клиническую картину, риски заражения. А этот коронавирус абсолютно новый. Поэтому даже на уже построенные модели прогнозирования мы не можем опираться как на существенные.

Что знают ученые о коронавирусе



Вирус 2019 -nСoV



– впервые обнаружен на оптовом рынке морепродуктов (в продаже змеи, летучие мыши и пр.)



– имеет зоонозную природу (по неподтвержденным данным, резервуар вируса – летучие мыши либо летучие мыши + змеи)



Путь передачи: воздушно-капельный, контактный. От человека к человеку передается при тесном контакте.



Инкубационный период: до 14 дней.



Основные симптомы заболевания:



1. Повышение температуры тела — в 90 % случаев



2. Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев



3. Ощущение сдавленности в грудной клетке в 20% случаев



4. Одышка в 15 % случаев



5. Возможно снижение уровня лимфоцитов и повышение активности АЛТ и АСТ



Факторы, позволяющие оценить риск завоза 2019 -nСoV в Россию как высокий:



– вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем



– высокий темп прироста заболеваемости



– возникновение новых случаев заболеваний в северных провинциях КНР, граничащих с Приморским краем, Хабаровским краем, Еврейским автономным округом и Амурской областью



– установление факта завоза 2019 -nСoV в другие страны



– высокая активность миграции между РФ и КНР (около 4 млн человек в год)



– празднование Нового года по китайскому календарю с 25 января до 25 февраля 2020 года.



Предположительный период начала завоза коронавируса в Россию — середина февраля 2020 года.



Ирина Фигурина,

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