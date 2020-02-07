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Власть
07.02.2020 12:28
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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству не знает, как переписывать преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас признался, что пока не понимает, как законно можно изменить преамбулу действующей Конституции России.

«Авторы Конституции 1993 года, скажем так, забыли о преамбуле, и у нас четко сейчас не написано – можно ее поменять, нельзя ее поменять, в каком порядке ее менять, если можно. Я не знаю, может быть, Конституционный суд придётся об этом спросить. Есть разные точки зрения на это. Решения о том, что надо поменять преамбулу, на сегодня нет», – сказал Клишас 7 февраля в эфире Вести FM. 

«Преамбула должна консолидировать нас. Если мы меняем преамбулу, мы должны достичь очень высокой степени общественного консенсуса по поводу новых формулировок в этой преамбуле. Я пока не понимаю, возможно это или нет», – уточнил один из трёх руководителей рабочей группы по поправкам в основной закон России.

Сегодня текст преамбулы Конституции состоит из 84 слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».


Ранее другой сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что преамбула будет меняться. Деятели культуры хотят внести в нее термин «культура» как «уникальное наследие многонационального народа», которое «поддерживается и охраняется государством». Представители РПЦ хотят вписать туда «Бога» и «брак» как «союз мужчины и женщины». 

Сенатор Андрей Клишас также заявил, что причина переписывания Конституции не в попытке продления полномочий действующей власти, а в запросе российского общества на эти перемены.

«Никто под себя Конституцию не переписывает. Общественное голосование нужно, чтобы выявить общественный запрос. Конституция переписывается под общественный запрос. И весь механизм внесения изменений направлен на это. Выявление общественного запроса. Фиксация позиции людей в Конституции. Мы же могли внести изменения без реализации механизма участия людей. Поэтому и состав рабочей группы такой», – заверил Клишас слушателей государственной радиостанции.

В минувший четверг стало известно о попытке внести в Конституцию «пожизненных сенаторов». Агитировать россиян принять участие в «народном голосовании» после принятия поправок парламентом будут с применением технологий, опробованных на выборах президента в 2018 году. При этом юридического смысла в «народном голосовании» нет. Тем не менее и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее утверждали, что если общество скажет «нет», Путин откажется от идеи правок Конституции.

Ожидается, что работа над поправками ко второму чтению завершится в середине февраля. В первом чтении законопроект Путина  «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» был принят Госдумой единогласно 23 января, то есть всего через неделю после презентации поправок Путиным во время послания Федеральному собранию.

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