Политбеженцы с Рублевки. СМИ рассказали о жизни бывшей элиты постсоветских стран в России

Соратники свергнутого бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-президенты стран бывшего СССР могут коротать свою политическую эмиграцию в элитном районе Москвы.

«На Рублевке живут не только российские чиновники и бизнесмены, но и политики из стран бывшего СССР. Особенно заметны украинские политики, которые получают дорогие земли от Российского государства», – сообщает 7 февраля издание «Проект».

Занимавший пост украинского премьера до 2014 года Николай Азаров якобы получил в аренду участок в 50 соток в селе Петрово-Дальнее, которым до этого владело Управление делами российского президента. Элитную недвижимость председателю «Партии регионов» будто бы передали «на основании некоего официального «письма» от 16.01.2015 № РС-6с», однако узнать условия аренды из него нельзя. Азаров, которому, по его словам, статус политбеженца предоставил Владимир Путин, может коротать свои дни в вынужденной эмиграции вместе с семьей. Его супруга Людмила якобы приобрела по соседству участок площадью 15 соток с домом в 1,1 тысячи квадратных метров, а невестка политика обзавелась особняком в Жуковке.

К украинской диаспоре на Рублевке может принадлежать и экс-глава украинского МВД Виталий Захарченко. Вместе у супругой он мог стать владельцем участка в 40 соток и домом на территории коттеджного поселка «Парк Вилл», однако после развода это имущество числится на жене.





Первый президент Киргизии Аскар Акаев, который перебрался в Россию еще в 2005 году после «тюльпановой революции», может проживать в особняке в 840 квадратных метров в поселке Горки-2, утверждает издание. Ранее «Проект» писал, что семья бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева также будто бы решила жить поближе к российской элите.

В ходе своего исследования рублевской недвижимости «Проект» рассказал о компактном проживании ответственных за поправки в Конституцию РФ.