В Ростов-на-Дону вернулся «Суперджет 100», летевший в Петербург

Самолёт авиакомпании «Азимут», направлявшийся из Ростова-на-Дону в Петербург, вернулся в аэропорт «Платов» 7 февраля.

Фото: Скриншот с сайта flightradar24.com

Исходя из информации на сервисе FlightRadar24, «Сухой Суперджет 100» сделал круг над городом Красный Сулин, после чего взял курс на ростовскую воздушную гавань. В Петербург он должен был прилететь в 12.55. Новое время на электронном табло – 15.00.

В ПАО «Компания "Сухой"» сообщили, что сработала сигнализация одной из систем самолёта. Борт сел в штатном режиме.



