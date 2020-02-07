Унесший жизни двух человек взрыв колеса на Канонерском заводе оценят в рублях. Следствие просит прекратить уголовное дело

В Петербурге завершили расследование взрыва колеса на Канонерском заводе с гибелью двух человек. Вину возложили на ведущего инженера стивидорной компании Владимира Зайцева, но его дело прекратят.

Как сообщили 7 февраля в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, ведущий инженер по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин компании «Терминал Святого Петра» в октябре 2019 года не обеспечил безопасность двух механиков, которые меняли колесо на самоходном автопогрузчике KALMAR.

«Не зная порядок производства работ, не спуская давление из шины и используя кувалду, потерпевшие приступили к замене колеса. Внутреннее колесо автопогрузчика лопнуло, обоим были причинены телесные повреждения, повлекшие смерть», – уточнили в пресс-службе.

Зайцеву предъявили обвинение по 216-й статье УК «Нарушение правил безопасности». Следствие не настаивает на осуждении инженера. В Кировский суд оно передало дело с ходатайством о прекращении преследования с назначением судебного штрафа. Эта мера уголовно-правового характера применяется по делам по преступлениях небольшой и средней тяжести.



