Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

Купить квартиру с помощью ипотечного кредита от АО «Райффайзенбанк» можно с первоначальным взносом от 15% от стоимости недвижимости (или от 10% для участников зарплатного проекта). При первоначальном взносе более 20% процентная ставка составит от 8,39% годовых, если первоначальный взнос будет менее 20%, то процентная ставка по кредиту составит от 8,89% годовых. Возможная сумма кредита – от 500 тысяч до 26 млн рублей. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о Группе «Эталон»

«Квартал Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф