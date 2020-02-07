«Геннадий Максимович, вы что творите?» Завхозу поликлиники стало плохо, когда сосед из-за уборки снега стал стрелять

Уборка снега с крыши поликлиники в Томске 7 февраля переросла в вооружённый конфликт. Стрельба попала на видео. Одной женщине понадобилась помощь врачей: она перенервничала.

По данным УМВД по Томской области, сообщение об инциденте на улице Гагарина поступило в дежурную часть ОМВД около 10:30. Полиция высказывается кратко: «Сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством».

Подробности рассказывают местные СМИ: конфликт между соседями назревал несколько лет. Геннадий Максимович живёт по соседству со стоматологической поликлиникой № 1. Земельный спор однажды уже довел томича и администрацию учреждения до суда. Ситуация обостряется каждый год, когда приходит время очищать кровлю от снега. На этот раз, уверяют сотрудники поликлиники, они сообщали соседу о предстоящей уборке и накануне, и сегодня утром, но тот не отвечал.

Главный врач поликлиники Алексей Фёдоров пояснил изданию VTomske.ru, что кровлю чистила фирма, нанятая по контракту. «Между поликлиникой и соседним домом забора нет, и снег при скидывании с крыши учреждения попадает частично на соседний участок. Сотрудники его всегда убирают, вывозят, всегда договариваемся с соседом. Сейчас снег сильно накопился, а сосед долго не согласовывал уборку, но сотрудники начали очищать снег. Соседу это не понравилось, и он выскочил с пистолетом, угрожал сотрудникам больницы и тем, кто работает на крыше. В сторону крыши он сделал ещё выстрелы. Обошлось все без травм и пострадавших, мы вызвали полицию, вышестоящие инстанции мы проинформировали», — рассказал Алексей Фёдоров.





Заведующая хозяйственной частью учреждения Галина Илькив пыталась вразумить соседа, она же, видимо, и снимала его действия на видео.

«Он направил пистолет в сторону рабочего на крышу и сделал первый выстрел. Сказал, что второй будет в цель.... Естественно, молодой человек лег. И слава богу, что он не упал. Было, конечно, очень страшно и за себя, и за рабочего. К тому же идут пациенты и в поликлинику, и из поликлиники», – рассказывает Галина Илькив «Вестям Томск».

От пережитого потрясения женщине стало плохо, ей пришлось обратиться за помощью к врачам. Она же вызвала полицию. На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзу. Баллистическая экспертиза установит тип оружия, от этого будет зависеть наказание.



