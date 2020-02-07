Удар мимо лица полицейского в Петербурге оценили в год условно

Приморский районный суд вынес приговор петербуржцу, который летом 2019 года в алкогольном угаре обматерил участкового и попытался ударить его по лицу. Об этом 7 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По материалам дела в ночь на 31 июля Гусев прилично выпил и вёл себя шумно во дворе дома № 25/1 по Планерной улице. Явившийся участковый попытался забрать дебошира для составления протокола об административном правонарушении, однако мужчина повёл себя неадекватно. Он начал оскорблять полицейского, а после и вовсе решился ударить сотрудника внутренних органов кулаком по лицу. Участковому, впрочем, удалось увернуться.

На суде Гусев полностью признал вину. В итоге ему назначен 1 год условного лишения свободы с таким же испытательным сроком.



