Видео: Посетитель «Европолиса» показал, как не стоит перевозить детей на эскалаторе

Посетитель торгового центра «Европолис» в Петербурге на собственном примере показал актуальность просьбы быть внимательными во время проезда с детьми на эскалаторе. На видео, попавшем в распоряжение «Фонтанки» 7 февраля, мужчина решил воспользоваться современными удобствами и быстрее преодолеть расстояние между этажами вместе с коляской, в которой спал маленький ребёнок. Отец не рассчитал наклон.

Как видно на записи с камер наблюдения, уже на третьей ступеньке люлька внезапно оказывается почти в вертикальном положении, передние колёса слишком резко задираются вверх, а малыш выпадает на ступеньки. Эскалатор экстренно останавливается. Вероятно, все случилось из-за того, что взрослый не контролировал процесс, а пытался занять удобное положение.

Судя по видео, ребёнок всё-таки ударяется о ступеньки. Отец быстро поднимает его и подхватывает на руки.





В торговом центре на Полюстровском проспекте «Фонтанке» объяснили, что всё случилось «буквально накануне». Возвращать сына в люльку петербуржец не стал. Донести коляску до конца лестницы ему помогли очевидцы.