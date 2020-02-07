Финансовый блок банка «Санкт-Петербург» возглавил Станислав Филатов

Новым руководителем финансового блока банка «Санкт-Петербург» назначен Станислав Филатов.

Как сообщили «Фонтанке» в банке 7 февраля, в статусе вице-президента – финансового директора он будет отвечать за вопросы подготовки бухгалтерской и финансовой отчетности, финансового планирования и контроля, а также направления по работе с инвесторами. До этого назначения Станислав Филатов с 2018 года возглавлял департамент казначейства «Почты России», в 201 5 -2018 годах руководил дирекцией по финансам ПАО «Ленэнерго», а с 2010 по 2015 год был вице-президентом «Балтийского банка».

Ранее курировавший финансовый блок банка Константин Баландин теперь сосредоточится на вопросах реализации стратегии и трансформации банка, а также продолжит работу по повышению эффективности бизнес-процессов.



