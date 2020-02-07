Энергоэффективные новостройки: вот это класс

Не всегда покупатели при выборе квартиры задумываются об энергоэффективности дома. О чём говорит класс энергоэффективности и зачем вообще это нужно знать? А ведь от этого показателя зависит тепло, комфорт и размер коммунальных платежей.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Азбука энергоэффективности

Может быть, вы замечали на фасадах домов таблички с латинскими буквами «А», «B», «С», «D» «E» «F» или «G». Это и есть обозначения классов энергоэффективности. Они показывают, сколько требуется тепла и электричества при обслуживании здания, рационально ли используются ресурсы.

Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше теплопотерь происходит через стены, кровлю, фундамент, окна и двери. А это значит – меньше энергии требуется для поддержания нормального микроклимата в здании: на отопление зимой и охлаждение воздуха летом. Класс А – очень высокий показатель энергоэффективности, означает самое низкое энергопотребление. Это значит, платить за коммунальные платежи придётся меньше.

Самые низкие классы энергоэффективности - «F» (низкий) и «G» (очень низкий), встречаются у домов старого фонда. Показатели «Е» (пониженный) и «D» (нормальный) присвоены домам советской постройки. Только после капитального ремонта – замены изношенных сетей, старых окон и дверей, установки общедомовых счетчиков – здания получают класс «С» (повышенный).

Дома будущего

Энергоэффективность современных новостроек практически всегда соответствует классам «С», «В» (высокий) и «А» (очень высокий). Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга, которые возводит строительная компания «Терминал-Ресурс», соответствуют классу «А», все ресурсы расходуются так эффективно, насколько возможно. В результате жильцы новостроек оплачивают только коммунальные услуги, которыми непосредственно пользуются.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Как сберечь ресурсы

Добиться высокой энергоэффективности можно различными способами, начиная от качества строительства и заканчивая инновационными инженерными системами. В «Образцовых кварталах» современные технологические решения были предусмотрены при проектировании.

– В наших жилых комплексах применяются передовые материалы и оборудование, позволяющие оптимизировать расходы на энергоресурсы, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – «Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологии. Горячая вода и отопление подаются от автономных газовых котельных, установленных на крышах домов. Это снижает теплопотери. В квартирах предусмотрена система «тёплых водяных полов», температуру которых жильцы могут регулировать в каждой комнате самостоятельно. В местах общего пользования устанавливаются экономичные светильники с датчиками движения. В квартирах обязательно есть индивидуальные счетчики на воду и электричество.

Но и это ещё не всё: многослойная теплоизоляционная фасадная система утепления фасадов Capatect от немецкого производителя Caparol обеспечивает жителям «Образцовых кварталов» высокий уровень тепло- и звукоизоляции, а также поддерживает в доме комфортный микроклимат.





Застройщик «Терминал-Ресурс» устанавливает энергосберегающие окна от ведущих производителей.

Сколько можно сэкономить

Технология энергоэффективного строительства домов пришла к нам из Европы, где после мирового энергетического кризиса в 70-х годах прошлого века родилась идея строить дома с минимальным энергопотреблением и воздействием на окружающую среду.

В России понятие «энергоэффективности» ассоциируется, прежде всего, с экономией на коммунальных услугах. А она получается существенной. К примеру, жители домов класса энергоэффективности «В» в среднем платят за отопление на 15-20% меньше, чем жители домов с низкой энергоэффективностью. Экономия в домах класса «А» благодаря современным техническим решениям может составить до 40%.

Наверняка многих интересует вопрос: кто присваивает домам классы энергоэффективности и можно ли этой информации доверять?

– Энергоэффективность зданий должна быть подтверждена документами и сертификатами, в которых учитываются данные по эффективности теплоизоляции, инженерных систем, материалам стен и так далее. На основании этого новостройка получает паспорт энергоэффективности – это обязательный документ, без которого невозможно получить разрешение на строительство, – поясняет Сергей Печников. – Проверяют энергоэффективность дважды: первый раз – на стадии экспертизы проектной документации, второй – при вводе готового объекта в эксплуатацию.

Новостройки в Пушкинском районе с энергоэффективностью класса А: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya