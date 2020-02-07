Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 63.47р
69.63р
20:05 07.02.2020
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
07.02.2020 18:00
Печать

Энергоэффективные новостройки: вот это класс

Не всегда покупатели при выборе квартиры задумываются об энергоэффективности дома. О чём говорит класс энергоэффективности и зачем вообще это нужно знать? А ведь от этого показателя зависит тепло, комфорт и размер коммунальных платежей.

Энергоэффективные новостройки: вот это класс

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Азбука энергоэффективности

Может быть, вы замечали на фасадах домов таблички с латинскими буквами «А», «B», «С», «D» «E» «F» или «G».  Это и есть обозначения классов энергоэффективности. Они показывают, сколько требуется тепла и электричества при обслуживании здания, рационально ли используются ресурсы.

Чем выше класс энергоэффективности, тем меньше теплопотерь происходит через стены, кровлю, фундамент, окна и двери. А это значит – меньше энергии требуется для поддержания нормального микроклимата в здании: на отопление зимой и охлаждение воздуха летом. Класс А – очень высокий показатель энергоэффективности, означает самое низкое энергопотребление. Это значит, платить за коммунальные платежи придётся меньше.  

Самые низкие классы энергоэффективности  - «F» (низкий) и «G» (очень низкий), встречаются у домов старого фонда. Показатели «Е» (пониженный) и «D» (нормальный) присвоены домам советской постройки. Только после капитального ремонта – замены изношенных сетей, старых окон и дверей, установки общедомовых счетчиков – здания получают класс «С» (повышенный).

Дома будущего

Энергоэффективность современных новостроек практически всегда соответствует классам «С», «В» (высокий) и «А» (очень высокий). Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Петербурга, которые возводит строительная компания «Терминал-Ресурс», соответствуют классу «А», все ресурсы расходуются так эффективно, насколько возможно. В результате жильцы новостроек оплачивают только коммунальные услуги, которыми непосредственно пользуются.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Как сберечь ресурсы

Добиться высокой энергоэффективности можно различными способами, начиная от качества строительства и заканчивая инновационными инженерными системами. В «Образцовых кварталах» современные технологические решения были предусмотрены при проектировании.

– В наших жилых комплексах применяются передовые материалы и оборудование, позволяющие оптимизировать расходы на энергоресурсы, – говорит генеральный директор генподрядной организации ООО «Ресурс-Инт» Сергей Печников. – «Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологии. Горячая вода и отопление подаются от автономных газовых котельных, установленных на крышах домов. Это снижает теплопотери. В квартирах предусмотрена система «тёплых водяных полов», температуру которых жильцы могут регулировать в каждой комнате самостоятельно. В местах общего пользования устанавливаются экономичные светильники с датчиками движения. В квартирах обязательно есть индивидуальные счетчики на воду и электричество.

Но и это ещё не всё: многослойная теплоизоляционная фасадная система утепления фасадов Capatect от немецкого производителя Caparol обеспечивает жителям «Образцовых кварталов» высокий уровень тепло- и звукоизоляции, а также поддерживает в доме комфортный микроклимат. 


Застройщик «Терминал-Ресурс» устанавливает энергосберегающие окна от ведущих производителей.

Сколько можно сэкономить

Технология энергоэффективного строительства домов пришла к нам из Европы, где после мирового энергетического кризиса в 70-х годах прошлого века родилась идея строить дома с минимальным энергопотреблением и воздействием на окружающую среду.

В России понятие «энергоэффективности» ассоциируется, прежде всего, с экономией на коммунальных услугах. А она получается существенной. К примеру, жители домов класса энергоэффективности «В» в среднем платят за отопление на 15-20% меньше, чем жители домов с низкой энергоэффективностью. Экономия в домах класса «А» благодаря современным техническим решениям может составить до 40%.

Наверняка многих интересует вопрос: кто присваивает домам классы энергоэффективности и можно ли этой информации доверять?

– Энергоэффективность зданий должна быть подтверждена документами и сертификатами, в которых учитываются данные по эффективности теплоизоляции, инженерных систем, материалам стен и так далее. На основании этого новостройка получает паспорт энергоэффективности – это обязательный документ, без которого невозможно получить разрешение на строительство, – поясняет Сергей Печников. – Проверяют энергоэффективность дважды: первый раз – на стадии экспертизы проектной документации, второй – при вводе готового объекта в эксплуатацию.

Новостройки в Пушкинском районе с энергоэффективностью класса А: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПСК
07.02.2020 13:03

ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.
ГК «Эталон»
07.02.2020 12:02

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
07.02.2020 10:59

8 и 9 февраля Ипотечные выходные в «Новом Оккервиле»

Приглашаем 8 и 9 февраля на Ипотечные выходные в ЖК «Новый Оккервиль»! Мероприятие состоится на Представительстве отдела продаж на объекте.
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.02.2020 10:28

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»/ Владимир Шабанов
07.02.2020 10:06

Девелоперский бизнес концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге возглавил Владимир Шабанов

Вице-президентом подразделения «Жилищное строительство, Россия», финского концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!
пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.02.2020 16:00

"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.
АО «Альфа-Банк»
06.02.2020 15:33

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.
предоставлено Группой RBI
06.02.2020 15:11

«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражения» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
06.02.2020 14:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.
ГК «Полис Групп»
06.02.2020 14:12

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».