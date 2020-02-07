«Подключились магазины, автозаправки, кинотеатры...» СМИ описали, как Кремль будет мобилизовать избирателей голосовать за поправки в Конституцию

Администрация президента во время кампании по мобилизации россиян на голосование за поправки в Конституцию использует технологии, которые применялись на президентских выборах – 2018. Об этом 7 февраля пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания в администрации президента уточнили, что явка должна составить не менее 50%, а голосование за поправки — более 70%. Отвечать за мобилизацию избирателей, по данным «Ведомостей», будет политтехнолог Григорий Казанков, который курировал это направление и на президентских выборах в 2018 году.

«Он отвечал за корпоративную мобилизацию (обеспечение явки на участки сотрудников крупных предприятий, госкомпаний) и организацию опросов по проектам благоустройства городов, которые проходили в один день с президентскими выборами. К информированию о выборах тогда подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и общественный транспорт», – пишут «Ведомости».

В итоге явка составила 67,5%, а за Путина проголосовали 76,7% населения.



