ГУП «ТЭК» за год взыскало более 2 млрд рублей долгов за отопление

ГУП «ТЭК» в 2019 году получило от петербургских должников по суду 2,1 млрд рублей. Почти 1,4 млрд рублей взыскивали с помощью приставов и напрямую через банки.

Как сообщает предприятие 7 февраля, всего оно в прошлом году подало 2304 иска в суд о взыскании 1,7 млрд рублей задолженности за отопление. Из них 789 касались тех жителей, которые перешли на прямые договоры с компанией; при этом совокупный долг этой группы сравнительно невелик – 9,7 млн рублей. В законную силу вступило 1808 судебных актов, по ним взыскано 1,36 млрд. Более тысячи исков – на 1,38 млрд — подавали к управляющим компаниям, ЖСК и другие жилищным организациям.

Ранее стало известно, что к взысканию долгов по услугам ЖКХ могут разрешить привлекать профессиональных коллекторов. Этот пункт рассматривается рабочей группой по законопроекту «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».



