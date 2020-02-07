Ученые заявили, что аномально теплую зиму в России могут не пережить комары

Комары могут пострадать из-за аномально теплой зимы 2020 года, что отразится и на популяции рыбы. Такое мнение выразил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Ученый отметил, что нетипичная для зимы погода будит насекомых раньше времени, но пропитание они найти не могут и погибают, рассказал он 7 февраля «Известиям». Личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб, которые также могут погибнуть из-за дефицита пищи.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — пояснил ученый.

Также теплая погода увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%, указали в Росрыболовстве.

Январь 2020 года стал самым теплым в Петербурге за всю историю наблюдений. Из-за этого бобры сочли погоду за осеннюю и начали грызть деревья, кроты и ежи раньше времени вышли из спячки, а нерпам оказалось трудно вскармливать потомство. Горожане не раз встречали и распускающиеся почки, а уже под слоем выпавшего снега 29 января горожане заметили мать-и-мачеху. В Московском районе Петербурга зацветают подснежники, а в Ломоносовском — безвременник.



