СМИ выяснили, сколько заработали премьер Мишустин и его семья в бизнесе

Премьер-министр Михаил Мишустин и его семья получили около 36 млн долларов дохода благодаря его работе одним из руководителей инвестиционной компании UFG в 2008 – 2010 годах. Об этом сама компания сообщила 7 февраля изданию РБК. В UFG подчеркнули, что раскрыли данные с согласия самого премьера.

Мишустин был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management. Он получил долю в 25% в фондах компании. Причем в качестве партнера будущий премьер получал не только зарплату, но и бонусы — например, за высокую доходность. Таким образом, в 2009 году он заработал 79 млн рублей (около 2,5 млн долларов). При этом конкретный заработок Мишустина за 2008 и 2010 годы UFG не указывает. Все его активы с начала работы в компании были оформлены на семейный траст, что является обычной практикой для инвесткомпаний. После того как Мишустин стал главой Федеральной налоговой службы в 2010 году, траст перешел в собственность его жене Владлене. А UFG сразу договорилась о выкупе этих активов. За 2010 – 2013 годы траст принес Владлене Мишустиной 11,55 млн долларов. В 2013-м из-за ужесточения законодательства ей пришлось передать траст матери и сестре Мишустина. Им он в 2013 – 2015 годах принес уже 22 млн долларов.

Таким образом, общая сумма доходов от траста в 2010 – 2015 годах составила 33,55 млн долларов. Если прибавить к этому доход самого Мишустина в 2009 году, то как раз и получится сумма в 36 млн долларов.

«В последующие годы платежей в их адрес не осуществлялось в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли. Только в прошлом году нам удалось закрыть сделку по окончательной продаже. Мы рассчитываем до конца года полностью завершить расчеты», — подытожили в UFG.

Отметим, сразу после назначения Мишустина премьером в прессе появилась информация о том, что его жена заработала за последние девять лет 790 млн рублей. Чиновник, видимо, решил все же объяснить источник этих доходов.



