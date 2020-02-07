В Петербурге цены на маски местами выросли десятикратно. ФАС предлагает создать оперативный штаб

Цены на медицинские маски на фоне вспышки коронавируса в январе выросли почти во всех регионах России. Например, на Дальнем Востоке они подорожали в 2 – 2,5 раза, в иных местах – десятикратно. Об этом 7 февраля сообщил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цариковский.

«Ведомости» пишут, что подорожание наблюдается не только в розничной продаже. Ценники повысили оптовики и даже производители. Цариковский рассказал: в Адыгее в оптовом сегменте стоимость масок подскочила в 15 раз, а в Петербурге один из производителей поднял цены на трехслойные маски в 10 раз.

ФАС продолжит наблюдение за ситуацией и обещает жёстко наказывать нарушителей. Ведомство предлагает создать оперативный штаб с участием местных властей, Росздравнадзора, ФАС и правоохранительных органов.

На экономическое мародёрство, напомним, антимонопольщикам указал Владимир Путин. Он предложил закрывать аптеки, наживающиеся на проблеме.





Согласно данным на 7 февраля, число заболевших в мире выросло до 31 479. За сутки прирост составил 11,3% (3203 случая). Скончались от коронавируса 637 человек. Большинство заболевших находятся в Китае.