8 и 9 февраля Ипотечные выходные в «Новом Оккервиле»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Приглашаем 8 и 9 февраля на Ипотечные выходные в ЖК «Новый Оккервиль»! Мероприятие состоится на Представительстве отдела продаж на объекте.

В эти дни будут представители ВТБ, Сбербанка и других банков, у которых вы сможете бесплатно проконсультироваться по ипотеке, рассчитать ежемесячный платеж, узнать о перечне необходимых документов и пр.

«Для удобства наших клиентов мы регулярно приглашаем на Представительство различные банки, – поясняет начальник отдела продаж Николай Гражданкин. – Это очень удобно. Определившись с квартирой, посмотрев ее, человек может сразу оценить размер платежа по кредиту, задать интересующие вопросы непосредственно сотруднику банка».

Добро пожаловать на Ипотечные выходные!

Записаться можно по телефону (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/