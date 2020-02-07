Строительство
8 и 9 февраля Ипотечные выходные в «Новом Оккервиле»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
Приглашаем 8 и 9 февраля на Ипотечные выходные в ЖК «Новый Оккервиль»! Мероприятие состоится на Представительстве отдела продаж на объекте.
В эти дни будут представители ВТБ, Сбербанка и других банков, у которых вы сможете бесплатно проконсультироваться по ипотеке, рассчитать ежемесячный платеж, узнать о перечне необходимых документов и пр.
«Для удобства наших клиентов мы регулярно приглашаем на Представительство различные банки, – поясняет начальник отдела продаж Николай Гражданкин. – Это очень удобно. Определившись с квартирой, посмотрев ее, человек может сразу оценить размер платежа по кредиту, задать интересующие вопросы непосредственно сотруднику банка».
Добро пожаловать на Ипотечные выходные!
Записаться можно по телефону (812) 670-01-01.
Справка о компании «Отделстрой»
Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/