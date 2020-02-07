Провалившуюся под лед Лахтинского разлива школьницу будут искать с беспилотниками

Тело школьницы, провалившейся под лед и утонувшей в Приморском районе Петербурга, будут искать с применением беспилотников, сообщает 7 февраля ГУ МЧС по городу.

«Сегодня к поиску также будут привлечены беспилотные летательные аппараты, которые будут обследовать акваторию и близлежащую территорию», – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что поиски девочки на Лахтинском разливе начнутся в одиннадцать утра. Они продолжались всю ночь и были приостановлены к шести утра. За это время водолазы совершили 14 спусков, а сотрудники МЧС и поисково-спасательного отряда «Экстремум» обследовали лесополосу, так как отрабатывались все версии происшедшего.

Напомним, 14-летнюю Таню ищут с шести вечера 6 февраля. Девочка провалилась под лед вместе с приятелем, с которым гуляла в Юнтоловском заказнике. Мальчик выжил, а вот его спутница считается пропавшей без вести.



