«Политическому тяжеловесу» Гордееву нашли место в Госдуме

Бывший вице-премьер Алексей Гордеев переходит на должность заместителя председателя Госдумы. Об этом 7 февраля сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте Сергея Неверова.

Он уточнил, что уже на следующей неделе свои полномочия сложит Геннадий Кулик, а освободившийся мандат перейдет Гордееву.

«Алексей Васильевич – политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы. Мы обсудили этот вопрос с председателем Государственной думы Вячеславом Викторовичем Володиным. Нагрузка выросла, и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия"», – заявил Неверов, который сейчас совмещает эти должности.

Таким образом, Гордеев будет курировать вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, а также международных отношений (Ближний Восток, Турция, Иран). Бывший вице-премьер может приступить к работе в Госдуме до конца февраля.



