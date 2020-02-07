За смерть балетмейстера Мариинки никто не ответит. Суд прекратил уголовное дело в отношении анестезиолога

Анестезиолог-реаниматолог Андрей Гольтяков, в кресле которого умер балетмейстер Мариинского театра, избежал ответственности. Как сообщает 7 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга, производство было остановлено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Заседание проходило в Приморском районном суде. Ходатайству Гольтякова о прекращении дела не возразили ни потерпевшая, ни прокурор.

Напомним, балетмейстер погиб 2 июня 2017 года в ходе процедуры по установке имплантов на верхней челюсти. В этот день он приехал в клинику «Доктор Лившиц» на Торжковской улице. Помимо штатных хирурга и его ассистента, в процедуре принял участие приглашённый анестезиолог, 55-летний Андрей Гольтяков. Он трудился в выездной бригаде ООО «ЦИМ-ИнАлМед».

По версии следствия, врач, толком не обследовав пациента, ввёл «явно превышающую» дозу препарата «Пропофол». Во время хирургического вмешательства бригада «Доктора Лившиц» зафиксировала у пациента остановку дыхания, отсутствие пульса на сонных артериях.

При этом в клинике отсутствовало специальное оборудование, которым можно было бы реанимировать умирающего. Базовые манипуляции врачей до прибытия скорой помощи не помогли, в итоге через полчаса балетмейстер Мариинки скончался.



