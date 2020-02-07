Путин подписал указ о выплатах к 75 годовщине Победы. Ветераны получат 75 тысяч рублей, труженики тыла - 50 тысяч

Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату по случаю 75 годовщины Победы. Указа подписал президент России Владимир Путин, сообщает 7 февраля пресс-служба Кремля.

Согласно документу, выплата составит 75 тысяч рублей. Деньги буду переводить в апреле и мае 2020 года. Получат их также и граждане РФ, которые живут в Прибалтике.

Выплату получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной, войны с Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов Великой Отечественной войны.

Бывшим совершеннолетним узникам концлагерей, гражданам, проработавшим в тылу не менее полугода в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, а также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, положена выплата в размере 50 тысяч рублей.



