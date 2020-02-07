Неудачливых рыбаков из Петербурга в Финском заливе спасли финны и эстонцы. Судно затонуло ночью

Судно «Поньгома» под российским флагом затонуло в ночь на 7 февраля у берегов Эстонии. Всех членов экипажа удалось спасти.

«Вчера в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда произошел инцидент с российским рыболовным судном с семью членами экипажа на борту. Судно передало сигнал бедствия и координаты по радио. Выяснилось, что речь шла о поломке системы рулевого управления, и две секции судна наполнились водой. Через какое-то время на борту исчезло электричество»,- так злоключения российских рыбаков изданию Delfi описали в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии.

После этого пограничники передали сигнал финским коллегам и находящимся неподалеку судам. Первым на помощь прибыл либерийский танкер, обнаруживший спасательный плот с моряками, – двум из них требовалась медицинская помощь. Затем на место ЧП прибыли спасатели из Порвоо и вертолет из Хельсинки, также помощь подоспела и из Эстонии. Как газете Ilta-Sanomat пояснил глава финских спасателей на море Янне Рюонянкоски, эстонский вертолет эвакуировал пять членов экипажа в Таллин, а два наиболее сильно пострадавших моряка были доставлены в больницу в Хельсинки.





Согласно данным трекингового сервиса marinetraffic, судно «Поньгома» является рыболовным трейлером 1985 года постройки. Сейчас портом регистрации значится Санкт-Петербург. В июне прошлого года оно было выставлено на продажу за 12 миллионов рублей ООО «Атланта», о чем сохранилось объявление в Интернете. «Фонтанка» дозвонилась до продавца, Ивана Котловского, однако он отказался комментировать ЧП у берегов Эстонии. Это уже не первое происшествие с судном. Так, в 2018 году оно село на мель на Неве.