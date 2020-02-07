В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

В продажу выведен кирпично-монолитный корпус №37, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». В единственной секции 25-этажного дома разместятся 168 квартир комфорт-класса, по семь на этаже. Проектом предусмотрены обустройство колясочной в холле, безрамное остекление лоджий в отдельных квартирах.

Все жилье будет передаваться с полной отделкой стандарта «Оптима». В квартире устанавливаются радиаторы с терморегуляторами, межкомнатные двери с покрытием экошпон, металлическая входная дверь, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. Стены комнат, холла и кухни будут оклеены светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе под окраску. Ванные комнаты с сантехническим оборудованием будут облицованы керамической плиткой светлых оттенков.

Представлено жилье как классического, так и евроформата с кухней-гостиной. При условии 100%-ной оплаты, в том числе с использованием ипотеки, стоимость студии начинается от 2,3 млн, однокомнатной квартиры — от 2,7 млн рублей. Двухкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 4,1 млн. а трехкомнатную — от 6,7 млн рублей. Продажи осуществляются через счета эскроу, что обеспечивает дополнительную надежность сделки.

Корпус №37 входит в состав 16 очереди ЖК «Северная долина», которая реализуется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о банковском проектном финансировании. В настоящий момент завершены работы по устройству свайного фундамента здания. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.