Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: +0
$ 62.80р
69.08р
11:05 07.02.2020
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
07.02.2020 10:28
Печать

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.  

В продажу выведен кирпично-монолитный корпус №37, который возводится в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». В единственной секции 25-этажного дома разместятся 168 квартир комфорт-класса, по семь на этаже. Проектом предусмотрены обустройство колясочной в холле, безрамное остекление лоджий в отдельных квартирах.

Все жилье будет передаваться с полной отделкой стандарта «Оптима». В квартире устанавливаются радиаторы с терморегуляторами, межкомнатные двери с покрытием экошпон, металлическая входная дверь, напольное покрытие из ламината с фактурой дерева. Стены комнат, холла и кухни будут оклеены светло-бежевыми обоями на флизелиновой основе под окраску. Ванные комнаты с сантехническим оборудованием будут облицованы керамической плиткой светлых оттенков.

Представлено жилье как классического, так и евроформата с кухней-гостиной. При условии 100%-ной оплаты, в том числе с использованием ипотеки, стоимость студии начинается от 2,3 млн, однокомнатной квартиры — от 2,7 млн рублей. Двухкомнатную квартиру можно приобрести  по цене от 4,1 млн. а трехкомнатную — от 6,7 млн рублей. Продажи осуществляются через счета эскроу, что обеспечивает дополнительную надежность сделки. 

Корпус №37 входит в состав 16 очереди ЖК «Северная долина», которая реализуется в рамках крупнейшего в Санкт-Петербурге договора о банковском проектном финансировании. В настоящий момент завершены работы по устройству свайного фундамента здания. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
07.02.2020 10:28

В 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 37 корпус

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №37, расположенного в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). Минимальная стоимость жилья начинается от 2,3 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»/ Владимир Шабанов
07.02.2020 10:06

Девелоперский бизнес концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге возглавил Владимир Шабанов

Вице-президентом подразделения «Жилищное строительство, Россия», финского концерна ЮИТ в Санкт-Петербурге назначен Владимир Шабанов.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
06.02.2020 18:00

Месяц «сказочных цен» в «Образцовых кварталах»

Строительная компания «Терминал-Ресурс» на февраль заморозила цены в готовых и строящихся жилых комплексах. Ряд квартир можно приобрести со скидкой от 25 000 до 200 000 рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2020 16:44

Новые предложения сразу в пяти жилых комплексах «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» пополнила ассортимент квартир в пяти жилых комплексах: «Заповедный парк», RIVIERE NOIRE, «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи». Всего в продажу поступило 602 квартиры. Выбирайте свой идеальный вариант!
пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.02.2020 16:00

"Алмаз – Антей" и компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве

6 февраля 2020 года в Индии АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" и индийская компания Bharat Dynamics Limited подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники.
АО «Альфа-Банк»
06.02.2020 15:33

А-Клуб впервые возглавил рейтинг Euromoney в трех номинациях

Международный журнал Euromoney признал А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях.
предоставлено Группой RBI
06.02.2020 15:11

«Чтения со смыслом»: в Петербурге стартует цикл литературных вечеров под эгидой RBI

Старт проекта – 10 февраля в Домашнем театре Юсуповского дворца: рассказы из сборника «Отражения» Ирады Вовненко будет читать заслуженная артистка РФ Мария Миронова.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
06.02.2020 14:43

МКБ выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком»

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций ПАО «Ростелеком». Закрытие книги заявок состоялось 05 февраля 2020 года.
ГК «Полис Групп»
06.02.2020 14:12

Эксперты ГК «Полис Групп»: Рост цен на жилье на 25% за 2 года вполне реален

Цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%. Такой прогноз озвучили в Совете Федерации, пишет газета «Известия».
www.shutterstock.com/ предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
06.02.2020 11:41

«Петербургская Недвижимость» прогнозирует рост популярности ипотеки с государственной поддержкой

В прошлом году доля сделок с ипотекой на первичном рынке Петербурга составила 62%. Об этом рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования «Петербургской Недвижимости» Юлия Мошкова на круглом столе Академии Бизнес-Финанс.
Павел Каравашкин
06.02.2020 11:29

Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог

На текущий ремонт дорог в Петербурге в 2020 году потратят 7 млрд рублей — это на 2 млрд больше, чем в прошлом, но все равно средств явно недостаточно.
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».