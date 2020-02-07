ГИБДД будет активно искать пьяных водителей: за месяц в Петербурге их попалось больше тысячи

За месяц с небольшим с начала 2020 года сотрудники ГИБДД в Санкт-Петербурге задержали 1272 водителя, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения (то есть примерно по 34 человека в день), в Ленинградской области – 767 водителей. Об этом 7 февраля сообщает отдел пропаганды УГИБДД, предупреждая о новых рейдах по выявлению нетрезвых водителей.

В феврале Госавтоинспекция проведёт сразу несколько таких рейдов: в ночь с 7 на 8 февраля и с 21 на 22 февраля будут проверять водителей во всех районах города, в ночь с 8 на 9 февраля и с 22 на 23 февраля – в области.

В январе «Фонтанка» много раз писала о погонях и ДТП, совершённых нетрезвыми водителями или водителями, отказавшимися от медосвидетельствования. Вот только несколько случаев.

8 января муж и жена на «Мерседесе» по очереди устроили гонки с полицией на Типанова, женщина даже наехала на сотрудника ДПС, а мужчина отказался от освидетельствования. 19 января на Дачном проспекте буйный водитель «Джипа» затеял драку с инспектором. 26 января на Гастелло по «Ладе» под управлением нетрезвого мужчины пришлось стрелять. 24 января иностранец с утра выпил коньяка, а потом под видеокамерой на Восстания протаранил два автомобиля и уехал. В тот же день в Пушкине водитель погрузчика ударил стоящие легковушку и автобус, он тоже вёл себя странно. 27 января нетрезвый мужчина под Тихвином устроил смертельную аварию, погиб его пассажир.





Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Несколько раз ДТП устраивали нетрезвые водители каршеринговых автомобилей. 25 января в Кронштадте каршеринг «КИА Рио» в процессе погони врезался в дерево, водитель отказался от медосвидетельствования. 28 января на Пироговской набережной девушка на «Делимобиле» наехала на снегоуборочный грузовик и не стала проверяться на наркотики.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность, предупреждает УГИБДД.



